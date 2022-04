Jubilados, pensionados y AUH: ¿Cuál es el calendario de pago para abril?

Como cada mes, la ANSeS presentó su calendario de pagos para jubilados, pensionados, beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

A su vez, también recibirán los $ 10.772 correspondientes al último desembolso del 20% retenido del Complemento para las beneficiarias de la AUH que hayan presentado la DDJJ en diciembre pasado.

AUH de ANSES: fechas de cobro abril 2022

Viernes 8 de abril , DNI terminados en 0

, DNI terminados Lunes 11 de abril , DNI terminados en 1

, DNI terminados Martes 12 de abril , DNI terminados en 2

, DNI terminados Miércoles 13 de abril , DNI terminados en 3 y 4.

, DNI terminados Lunes 18 de abril, DNI terminados en 5

DNI terminados Martes 19 de abril, DNI terminados en 6

DNI terminados Miércoles 20 de abril, DNI terminados en 7

DNI terminados Jueves 21 de abril, DNI terminados en 8

DNI terminados Viernes 22 de abril, DNI terminados en 9​

Quiénes cobran la AUH de ANSES: ¿cuáles son los requisitos?

Los requisitos para obtener la AUH es que los padres deben ser argentinos, vivir en el país y tener documento. Si son extranjeros, necesitan tener DNI y una residencia de por lo menos dos años.

Los hijos deben ser menores de 18 años. En el caso que sean discapacitados, no hay límite de edad. Además, estar atravesando algunas de las siguientes circunstancias: Estar desempleado Ser empleado de servicio doméstico Ser monotributistas Tener un empleo que no está registrado (no suma aportes) Formar parte de los programas Hacemos Futuro, Manos a la Obra y otros de Trabajo Cómo hacer para cobrar la AUH de ANSeS Esta asignación se paga a uno solo de los padres, priorizando a la mamá. El 80 por ciento se cobra mensualmente, y para percibir el 20 por ciento restante y seguir cobrando, una vez por año tenés que presentar la Libreta Asignación Universal que acredita asistencia a la escuela y controles de salud.

Jubilados y pensionados cuyos haberes no superen los $ 36.600

Viernes 8 de abril , DNI terminados en 0

, DNI terminados Lunes 11 de abril, DNI terminados en 1

DNI terminados Martes 12 de abril, DNI terminados en 2

DNI terminados Miércoles 13 de abril , DNI terminados en 3 y 4.

, DNI terminados Lunes 18 de abril , DNI terminados en 5

, DNI terminados Martes 19 de abril, DNI terminados en 6

DNI terminados Miércoles 20 de abril, DNI terminados en 7

DNI terminados Jueves 21 de abril , DNI terminados en 8

, DNI terminados Viernes 22 de abril, DNI terminados en 9

Jubilados y pensionados cuyos haberes superen los $ 36.600

Lunes 25 de abril , DNI terminados en 0 y 1

, DNI terminados Martes 26 de abril, DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados Miércoles 27 de abril, DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 Jueves 28 de abril , DNI terminados en 6 y 7

, DNI terminados Viernes 29 de abril, DNI terminados en 8 y 9

Asignación por embarazo

Lunes 11 de abril, DNI terminados en 0

DNI terminados Martes 12 de abril , DNI terminados en 1

, DNI terminados Miércoles 13 de abril , DNI terminados en 2

, DNI terminados Lunes 18 de abril, DNI terminados en 3

DNI terminados Martes 19 de abril, DNI terminados en 4

DNI terminados Miércoles 20 de abril, DNI terminados en 5

DNI terminados Jueves 21 de abril, DNI terminados en 6

DNI terminados Viernes 22 de abril, DNI terminados en 7

DNI terminados Lunes 25 de abril, DNI terminados en 8

DNI terminados Martes 26 de abril, DNI terminados en 9

Asignación por Prenatal y Maternidad

Martes 12 de abril, DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en Miércoles 13 de abril, DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en Lunes 18 de abril, DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en Martes 19 de abril , DNI terminados en 6 y 7

, DNI terminados en Miércoles 20 de abril, DNI terminados en 8 y 9

Asignación pago único

Todos los DNI

Primera quincena del 6 de abril al 11 de mayo

del 6 de abril al 11 de mayo Segunda quincena del 25 de abril al 11 de mayo

Desempleo

Lunes 25 de abril, DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados Martes 26 de abril , DNI terminados en 2 y 3

, DNI terminados Miércoles 27 de abril , DNI terminados en 4 y 5

, DNI terminados Jueves 28 de abril , DNI terminados en 6 y 7

, DNI terminados Viernes 29 de abril, DNI terminados en 8 y 9

Pensiones no contributivas (PNC)

Viernes 1 de abril , DNI terminados en 0 y 1

, DNI terminados Lunes 4 de abril, DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados Martes 5 de abril, DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados Miércoles 6 de abril, DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados Jueves 7 de abril, DNI terminados en 8 y 9

Asignaciones familiares de PCN

Todas las terminaciones de DNI, del 8 de abril al 11 de mayo.