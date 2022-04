Las desopilantes anécdotas de Alex Caniggia con Diego Maradona

En El hotel de los famosos (El Trece, a las 22.30), el reality show que conducen Carolina Pampita Ardohain y Chino Leunis, ayer, jueves, Alex Caniggia contó sus desopilantes anécdotas de infancia con Diego Maradona cuando su padre, Claudio Paul Caniggia, y El Diez coincidieron en algunos viajes.

Todo comenzó cuando en una de las tantas charlas que mantienen en pequeños grupos los participantes del programa, el Pato Galván le preguntó primero al Chanchi Estévez si se había cruzado en algún momento con el padre de Alex Caniggia y con Diego Maradona.

Chanchi Estévez respondió que no había tenido ocasión de compartir con Claudio Paul Caniggia, pero sí con Diego, quien le tenía mucho cariño.

Curioso, Pato Galván siguió indagando.“¿Y vos Alex, te acordás de la primera vez que te cruzaste al Diego?”, le preguntó entonces al hijo de Mariana Nannis.

“Sí, un montón de veces”, respondió Alex, en su ya clásico estilo lacónico. Su interlocutor no estaba dispuesto a quedarse solo con esa respuesta, de modo que insistió: “Pero la primera, contame una de chiquito…”, le pidió.

“La primera vez que lo vi (a Diego Maradona), yo era chiquito. Y todos le pedían fotos», recordó Alex. “Estábamos en la habitación, en Londres, Penthouse, arriba de todo, en el Four Seasons de Londres”, describió.

Y a continuación, evocó un diálogo desopilante: “ (Diego Maradona) Me dice: ‘Pibito, ¿nos sacamos una foto?’. Y yo le dije: ‘No, yo no quiero ninguna foto’. Y mi viejo se reía”.

Ya entusiasmado con el hecho de recordar historias de su infancia, Alex puntualizó: “Ibamos a clubes, íbamos a todos los partidos con mi viejo, viajábamos…”.

No le gustaba estar solo nunca al Diego

“No le gustaba estar solo nunca al Diego. Pero nunca, eh”, subrayó. “Tenía que estar re activo con los pibes, olvidate”, dijo Alex.

A propósito del deseo de Maradona de no quedarse solo, Alex recordó: “Siempre me decía el gordo: ‘Eh, quédate a hacerme compañía, pibe, no te vas a ir a dormir. Porque Diego no se quería ir a dormir y todos se querían ir a dormir”.

“Y le decían: ‘Mirá, Diego, son las cinco de la mañana… Y Diego me decía: ‘Che, dale, te quedás conmigo?’ Y mi viejo me miraba como ¿te querés quedar con el Diego? Y le dije: ‘Sí, ya fue’. Y me quedaba con el Diego…”.

Entre risas, Alex admitió: ñMe daba habanos, whisky…”. Y mirando a cámara, echó mano a su expresión preferida y exclamó: “¡El Diegote, sapeeeeee!”.