Nai Awada se quiere ir del país: “Peronchos asquerosos”

La actriz se mostró en redes sociales muy enojada con el presente del país.

Las manifestaciones y cortes que afectaron las últimas jornadas a la Ciudad de Buenos Aires despertó la furia de Nai Awada. La sobrina de Juliana, esposa de Mauricio Macri, se manifestó en sus redes sociales, y dijo también que se la pasa recibiendo agresiones por ser quien es.

“Ando con muchas ganas de irme a vivir a Uruguay. Siento que no se puede vivir más así y no quiero criar a mis hijos así . Me duele el alma pero me quiero ir del país”, escribió en su cuenta de Twitter ayer.

Antes de ese mensaje, que tuvo varios apoyos y críticas, la actriz, había posteado: “A todos los K y peronchos asquerosos mandándome hate solo por ser Awada, cielos les cuento que me chupa un huevo la política y que solo quiero vivir bien, loco! Mi papá es uno de los mejores actores del país y nada tengo que ver con política, pero ustedes manda de roñosos, a laburar!”