Se incendió el departamento de Carmen Barbieri: “Estuve al borde de la muerte”

En su programa de cable “Mañanįsima”, Carmen Barbieri narró el aterrador momento que vivió el fin de semana pasado.

“Estuve al borde de la muerte el sábado por la noche, se me incendió la cocina”, contó la actriz y agregó con un poco de humor: “Brandoni me hubiera dicho ‘te llenaron la cocina de humo’”.

Mientras las imágenes mostraban como habían quedado las paredes de su hogar tras el humor, Barbieri continuó el relato del momento: “No me sentía bien, estaba resfriada, entonces no iba a ir al cumpleaños de mi amigo, Walter que era cerca de mi casa por suerte, porque me dieron una mano, en vez de los bomberos”.

“Puse una hamburguesa en el horno eléctrico que uso siempre, me fui a acostar porque tiene un timer con alarma. Sentí olor a quemado, como a goma, y cuando volví el horno estaba todo bien. Pensé que era de afuera”, relató.

Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad

Mientras explicaba que el incendio se produjo a raíz de la falta del ventilación del enchufe que recalentó dijo: “Estaba viendo una película y sentí olor a quemado. Pero sentí más fuerte el olor y el perro no decía nada, porque siempre me anuncia cuando pasa algo o ladra. Y cuando vuelo un cuarto de la cocina estaba envuelta en llamas. Nunca vi una cosa igual”.

Durante el momento de nerviosismo explico que me tiraba agua a los cables, situación que no empeoró de casualidad el momento. “Le tiraba baldes de agua. No se hace eso. No estaba pensando, no sabía cómo apagar el fuego. Tengo un matafuegos en el palier pero ni me acordaba que estaba. Le tiraba agua a los cables. No me quedé electrocutada de casualidad”.

Finalmente manifestó que el incendio no había dejado daños graves en la propiedad y que en el momento estaban haciendo los arreglos pertinentes.