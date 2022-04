Antonio Laje: “Realmente la Argentina se ha convertido en un país de planeros y vagos”

El periodista arremetió contra el Gobierno Nacional por el dinero que el Estado destina a planes sociales.

Antonio Laje comenzó su programa “Buenos Días América” editorializando sobre los beneficiarios de ese dinero y la sugerencia que deberían dar una contraprestación a cambio.

“La Argentina es un país de planes. Con eso no vivís, es cierto, pero no te creas que vas a encontrar salarios muchos más altos en el sector privado y tenés que trabajar. Por lo menos, algo tenés que trabajar a cambio, porque sino no tiene lógica. Te guste o no te guste, hay gente que no gana 64.200 mangos todos los meses, y vos sin hacer nada, con planes en la Argentina, de movida, calculo austero, te llevas eso. Estas recibiendo esto a cambio de nada”, arrancó el conductor.

“El tema que no tenés ninguna contraprestación detrás. Si le pedís al Estado me das qué hace cada uno de los que cobra este plan no tienen ni idea. Realmente la Argentina se ha convertido en un país de planeros y de vagos. La dirigencia política lo ha convertido en eso porque les conviene tenerlos de rehén. Evidentemente tiene a un porcentaje muy alto de rehén que dependen de los planes y hay sectores políticos que creen que después van y los votan. Y después tenés las extorsiones con los camping. Porque eso no es ni más ni menos que una extorsión”, continuó Laje.

E inmediatamente, agregó: “Explicale a una persona por qué una persona va a tener que trabajar si ve que a su vecino le ingresan 64200 mangos sin hacer nada, recibe 64 lucas por parte del Estado de prestaciones sin hacer nada. ¿Cómo haces si una persona capaz consigue un laburo por 70 mil pesos?”.

“Hay chicos que no vieron a sus padres trabajar, que se criaron en hogares donde sus padres recibieron planes. En la Argentina no hay un relevamiento de quién tiene planes y qué hace. Esto no se trata de no ayudar al que no puede, porque el Estado tiene la obligación de asistir, pero tienen que hacer algo a cambio o darle las herramientas para que se preparen y consigan trabajo. Acá es todo al revés, hay gente que debe estar cobrando planes hace no sé cuántos años”, continúo describiendo el periodista.

Y cerró su editorial, diciendo: “Hay mucha gente que prefiere seguir trabajando en negro para no perder los planes. A la Argentina le cuesta muchísimo dinero los planes por día y la pagamos el 60 por ciento que pagamos impuestos y bancamos toda la inoperancia del Estado y la gestión política. Ya que pagamos, es urgente que haya una prestación a cambio. Es imposible. Bajar el gasto en la Argentina, es que el que recibe el plan tenga a una prestación a cambio. Pero bueno, es un negocio político. Si no se puede trabajar, preparate, si te estamos pagando. ¿Para qué se van a atar a un horario o trabajo? Si lo ganan sin hacer nada”.