Ivana Nadal no se va del país: no le aceptaron la VISA de talento en EE.UU.

Luego de intentar vender sus pertenencias y el departamento en Olivos para radicarse en Miami, la influencer dijo que no dejará la Argentina.

Ivana Nadal recibió una mala noticia en las últimas horas que la hizo cambiar de planes. Su decisión de radicarse en Estados Unidos se vio frustrada porque finalmente no le dieron la VISA de talento.

Ella misma salió a postear en sus redes sobre cómo continuará su vida: “Quería contarles que estoy haciendo cambios en mi departamento. Por ahora, no me voy a ir del país. Es como para que lo sepan”.

Y continuó: “En realidad, nunca me había ido del país. Solamente viajé diez días de vacaciones a Estados Unidos y cuando volví la gente decía que yo vivía allá. Las noticias no sé de dónde salen. Yo lo único que puedo decir es que sigo con mi vida, experimentando, haciendo, creando, me sigo conociendo…”.

“Conociéndome a mi principalmente. Viendo cómo reacciono ante cada situación. Viendo donde todavía reacciono y eso que no me hace bien y trabajo en cambiarlo. Así que bueno, cuestión que estoy haciendo un montón de cambios en el depa”, comentó Nadal.

Finalmente, la influencer, mostró un paneo de su casa y la vista desde el balcón, y agregó: “Lo hermoso que está mi jardín. Pronto van a estar viendo los cambios y estoy muy feliz. En esa estamos”.