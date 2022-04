Luis Ventura casi atropella a Jorge Rial ¿qué pasó?

El chimento enigmático del día en el programa conducido por Karina Mazzoco en la pantalla de América involucró un inesperado momento entre Jorge Rial y su ex compañero de Intrusos, Luis Ventura.

Durante los últimos minutos de “A la tarde”, el periodista de espectáculos reveló que casi atropella a Rial a la salida del canal el pasado fin de semana cuando salía de grabar “Secretos Verdaderos”.

“A Jorge Rial me lo cruzo en Cabrera y Fitz Roy, yo me iba como a la una de la mañana del canal, acelero derecho por Fitz Roy es una esquina definitivamente oscura”, empezó la anécdota Ventura.

“Como no veía nada, llegué a la esquina para doblar y de repente el rostro de una persona…entonces freno, iba a bajar el vidrio para mandarlo al rabano”, prosiguió el relato.

“Freno y me di cuenta quién era. Él puso cara de fastidio, pero creo que no se dio cuenta que era yo. Mirá cómo es la vida porque pude haber terminado en una comisaría o un hospital con Jorge Rial”, cerró.

Además explico que decidió no detener el vehículo para no parar un rato largo a charlar, y consultado por su actual relación con Rial expresó que el vínculo entre ambos está en buenos terminos aunque no pudo retrucar a sus compañeros cuando aseguraron que el ex conductor de TV Nostra no tendría la misma opinión de él.