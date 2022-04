El Intendente de Pehuajó se hartó: “Me tienen recontra podrido”

Pablo Zurro, el intendente de Pehuajó grabó un vídeo en donde se queja que los vecinos usan un espacio prohibido para arrojar residuos y arruinar la zona puesto que solo es para ramas de la Municipalidad.

El vídeo que subió a sus redes sociales se volvió viral. “Estamos en lo que ustedes creen que es un basural”, arranca Zurro en el vídeo mientras muestra como está la zona.

“Prohibido tirar basura muchachos ¿cuántas veces quiere que se los diga?”, continúa visiblemente molesto. “No pueden ser tan brutos tan ordinario porqué no lo ponen en una bolsa”, manifiesta.

“O pienso que están odiosos con su vida tan enojados con este gobierno que progresa, que me lo hacen a propósito, no me lo hacen a mi se lo hacen a la gente de Pehuajó, basta me tienen recontra te podrido…ya lo vamos a encontrar ya los vamos a sancionar”, prosigue mientras se puede ver de fondo una parva de bolsas de residuos.

“La verdad es que estoy muy indignado, no se como decirles que esto no es un basural sino un deposito para tirar ramas de la Municipalidad. Al responsable le pido que piense mejor la próxima vez antes de actuar, porque va a ser sancionado fuertemente, así quieren un Pehuajó mejor?”, expresó el político en sus redes sociales al presentar el vídeo en cuestión.