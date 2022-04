Ezequiel Guazzora: “Me toca criticar con mucho dolor a Cristina Kirchner”

En su nuevo editorial el comunicador popular, Ezequiel Guazzora, cuestionó duramente al Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y a la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner.

En su descargo Guazzora criticó duramente el reciente aumento anunciado entre ambos para empleados legislativos.

La presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados, dispusieron un incremento salarial de 20.000 pesos que regirá desde el mes de abril.

“Dispónese un incremento salarial mínimo y uniforme para todos los agentes del Honorable Congreso de la Nación, que ascenderá a la suma de 20.000 que regirá desde el mes de abril del 2.022, sostiene el artículo 1 de la resolución conjunta. Cabe destacar que quedarán excluidos de la presente medida, los legisladores y legisladoras de ambas Cámaras, las autoridades superiores y la planta política”, informaron en un comunicado.

Es la primera vez desde q comencé con Comunicación Popular que me toca criticar (con mucho dolor) a @CFKArgentina

Siempre digo lo q pienso y creo, y eso no me convierte en un enemigo.

Sólo q no caigo en la obsecuencia.

Se quien esta enfrente.

FIN.



👉👉https://t.co/HVzMVno2JE👈👈 pic.twitter.com/R6VXMu35vi — Ezequiel Guazzora (@CarlosGuazzora) April 8, 2022

“Es la primera vez desde q comencé con Comunicación Popular que me toca criticar (con mucho dolor) a Cristina Kirchner”, afirmó Guazzora en su cuenta de Twitter.

“Siempre digo lo que pienso y creo, y eso no me convierte en un enemigo. Sólo que no caigo en la obsecuencia. Se quien esta enfrente. FIN.”, explicó.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻