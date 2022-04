Festejó irse de la Argentina y ahora lava ropa de madrugada para no gastar

Se hace llamar Sharon Tate en Twitter (en alusión a la actriz brutalmente asesinada por el clan Manson) y dice haber cumplido con el “sueño” de emigrar de la Argentina.

Durante la pandemia esta influencer presuntamente emigró a España, donde suponía que tendría una mejor calidad de vida.

Llegó el día 🥺! Me voy del país! Hasta pronto, Argentina. Hola, España 🇪🇸 🚀🔥 #EmigrarEnPandemia pic.twitter.com/HkXHFF3tgb

Pero al parecer el “sueño” de Sharon se ha convertido en pesadilla de sus nuevos vecinos españoles.

Aparentemente familias de su edifico no pueden dormir porque ella tiene que lavar la ropa de madrugada, cuando la energía eléctrica es más económica.

Me acaban de dejar esto por abajo de la puerta. Se viene la tercera guerra mundial porque lavo a esa hora porque tengo tarifa de luz por horas y de noche es más barato y no pienso modificarlo a menos que me paguen la luz 💅 pic.twitter.com/yqQiIDn1Wz