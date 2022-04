El desgarrador mensaje de Dyhzy tras el nacimiento de Francisco Fernández Yañez

El primer hijo del presidente de la Nación, Alberto Fernández, y de la primera dama, Fabiola Yañez, Francisco, nació la madrugada del lunes en el Sanatorio Otamendi.

“La evolución, tanto del bebé como de la madre, fue satisfactoria. Encontrándose ambos en perfecto estado de salud”, señalaron desde la Unidad Médica Presidencial. Y precisaron que se trata de “un bebé de sexo masculino con un peso de 3.510 gramos”.

Hoy la media hermana de Francisco, la drag queen conocida como Dyhzy, le dedicó un mensaje en sus redes sociales.

En el mismo repasa parte del repudio y discriminación que tuvo que vivir, junto con una promesa de protegerlo en el futuro:

Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio. — Dyhzy ~ ❤️‍🔥 (@aka_dyhzy) April 14, 2022

“Lo que si me gustaría enseñarle a mi hermano es que la gente va a ser mala con el como lo fueron conmigo sin motivo pero que va a estar todo ok porque yo lo voy a cuidar de esta mierda de gente que solo odia y va a crecer rodeado de tanto amor que no va a saber que es el odio.”, sentenció Dyhzy, popular DJ de la noche porteña.