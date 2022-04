La encuesta que ilusiona a Cristina Kirchner de cara a 2023

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner quedó al frente de un listado de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2023, y fue junto al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, los únicos dos que superaron el 20% de las preferencias.

Cristina alcanzó el 23,3% de respuestas contra el 21,1% de Rodríguez Larreta, el mejor de los rankeados de la alianza Juntos por el Cambio.

La encuesta de Rouvier. pic.twitter.com/WkuvLTqFW5 — I b á ñ e z (@ibanezsoy) April 18, 2022

El presidente Alberto Fernández quedó en un 15%, en niveles similares al de otros posibles postulantes del Frente de Todos como Sergio Massa y Axel Kicillof.

“Ningún candidato obtiene una afirmación de voto de gran significación y esto tiene que ver con la crisis entre la política y la sociedad. Hay dos dirigentes que superan el 20% de voto seguro: Larreta y Cristina Kirchner”, detalló el trabajo que la consultora Ricardo Rouvier & Asociados conocido ayer.

Tiene que ver con la crisis entre la política y la sociedad

El trabajo dividió las respuestas en cinco categorías: lo votaría, tal vez lo votaría, probablemente no lo votaría, no lo votaría y no sabe/no contesta. En otro cuadro sumaron los votantes seguros más los probables -“tal vez lo votaría”»- y ahí la vicepresidenta quedó en cuarto lugar detrás de Rodríguez Larreta, el libertario Javier Milei y el neurólogo radical Facundo Manes.

Algo que se viene observando en casi todos los sondeos es que en un contexto de desencanto con la política y de desilusión por las promesas incumplidas de las últimas gestiones, Milei y Manes se ven beneficiados por su condición de recién llegados a la política desde una postura de outsiders.

Ambos tienen una imagen negativa de las más bajas -alrededor del 30%- y un nivel de desconocimiento de los más altos -del 15%-.