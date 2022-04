Estalló Julia Mengolini luego de ser acusada de recibir millones del Gobierno: “Se la quieren quedar TODA para ellos”

La fundadora de la radio Futurock, Julia Mengolini, saltó fuertemente en sus redes luego de ser acusada de recibir más de 3 millones de pesos de pauta oficial por parte del Estado Nacional.

El periodista Sebastián Turtura publicó en su cuenta de Twitter una información por la que señalaba que la abogada había recibido la suma de 3.600.000 de pesos por parte de la provincia de Buenos Aires, entre otros entes con los que tendría pauta.

“Julia Mengolini recibió $3.600.000 de pauta oficial de la provincia de Bs. As. durante el mes de Febrero. Sumemos cuánto nos sale en el año”, escribió.

Y continuó: “Sólo en el mes de Febrero 2022, Julia Mengolini @juliamengo recibió $3.600.000 de pauta oficial de la prov. de Bs. As. Ella dice que su radio la sostiene el aporte de los oyentes, en realidad la sostiene con tu plata”.

Tal vez el apriete de estos sinvergüenzas es porque como pasa con los precios de los alimentos en estos días, se la quieren quedar toda toda toda TODA para ellos. Son poderosos y angurrientos

Al conocerse esta publicación Mengolini en la misma red respondió. “Algunas aclaraciones (aunque innecesarias) importantes sobre las boludeces que escriben y dicen algunos inescrupulosos”.

Explicó que la pauta que recibía era para el sostén de la emisora y no dinero que ella recibiera personalmente. “Yo jamás cobré una pauta para mí, cosa que no puede decir casi ninguno de los “periodistas” de los grandes medios de comunicación. La costumbre del «sobre» en todas sus variantes es de ustedes, nosotros no tenemos nada que ver con esa práctica”

A lo largo de su extensa replica lanzó un mensaje para los grandes multimedios: “Nos quieren correr con la ética desde medios que tienen giles hablando de farándula pero que son el circo para que los dueños pongan jueces y presidentes. ¿Esa runfla que vive hace décadas del Estado nos va a correr a nosotros, que nos inventamos de la nada?”.

Además comparó la actitud de las empresas alimenticias con los grandes medios de información que también reciben pauta del Estado. “Tal vez el apriete de estos sinvergüenzas es porque como pasa con los precios de los alimentos en estos días, se la quieren quedar toda toda toda TODA para ellos. Son poderosos y angurrientos”.

“Vinimos para quedarnos mucho tiempo, vinimos a decir que ustedes son una porquería y para decir todos los días desde nuestros micrófonos que vivimos en un país injusto y que queremos cambiarlo”, finalizó el hilo de mensajes.