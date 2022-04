Roberto Funes Ugarte aniquiló a los trabajadores de C5N

El periodista fue entrevistado por el programa radial “Por si las moscas” y esgrimió duras palabras contra el canal.

Roberto Funes Ugarte trabajó varios años en el canal de Cristóbal López y Fabián de Souza pero las cosa no terminaron bien y en el mes de febrero abandonó la emisora para irse a trabajar a A24.

En los primeros momentos tras su salida del canal expresó que no sentía que su trabajo fuera valorado y que sentía era una señal para gente muy militante. Hoy su molestia parece continúar.

Todo empezó cuando fue consultado por su nuevo rol como conductor en las tardes de la señal de cable del grupo América. “Me saqué una mochila al irme de C5N. Yo me fui triste porque no cuidaron el trabajo que hice durante 15 años. Los pocos que quedábamos no encontramos nuestro lugar porque el canal se llenó de caras desconocidas”, sentenció.

“Ahora ya no queda absolutamente nada en el canal, todo es un descarte. De repente, hace cinco años se convirtió en un lugar de gente que no sabías quién era. Varios imitadores también”, prosiguió.

Y agregó que cree para la nueva gerencia es más económico no tener periodistas de renombre: “Un canal que tuvo las figuras que tuvo, que antes era primero y ahora es tercero o cuarto. Se necesitan figuras en el canal. Con todo respeto, los movileros y movileras, que antes no los conocía ni el loro, ahora son conductores. Los de redes también, están conduciendo. Quedaron los periodistas que hacen editorial y los que son descarte”.

donde no te valoran, adiós

Finalmente recordó frases que ya había dicho cuando narró que el día que abandono C5N se le “caían las lágrimas de la tristeza de haberme ido” pero que en donde “no te valoran, adiós”.