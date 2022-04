Internaron a Chano Moreno Charpentier

Chano Moreno Charpentier está internado en la clínica de Vida Sana Puiggari, en Entre Ríos, para continuar con su tratamiento y hacerse algunos chequeos.

Según confirmaron de su entorno, el cantante quiere llegar de la mejor manera al casamiento del periodista Jorge Lanata, el sábado 23 de abril.

A fines de marzo, el cantante preocupó a todos tras brindar un show en Ituzaingó.

En el escenario se lo vio perdido, teniendo que sostenerse del micrófono para poder mantenerse en pie. Se olvidó las letras de las canciones que compuso y se reía sin motivos.

Nadie, ni de la banda ni de la organización, se acercó a asistirlo. Apenas le alcanzaron una banqueta para que pueda continuar el show que debía durar dos horas pero duró la mitad.

“Hoy no era el mismo Chano, apenas se podía mantener parado, se ayudaba con el pie del micrófono porque si no se caía. Las luces le molestaban, entonces no abría los ojos. No se acordaba las letras de las canciones, tuvo que salir mínimo tres veces del escenario para tomar aire y se fue sin saludar.”, relató unas de sus fans sobre el episodio.

“Los que estuvimos siempre te conocemos y nos duele verte así, perdido, sin ganas. Subías al escenario y eras pura alegría. Ojalá vuelvas a ser lo que fuiste, de este lado bancamos siempre”, agregó la fanática en redes sociales.