La fuerte historia de vida de Señorita Bimbo

La actriz fue parte de “PH, Podemos Hablar” por Telefé y contó sobre su lucha por su identidad.

El sábado por la noche Andy Kusnetzoff invitó a su programa a Bimbo Godoy y cuando le tocó pasar a “el punto de encuentro” quebró en llanto al hablar de su historia de vida.

“Hay gente que tuvo sexo para que yo exista. De esa gente no sé nada. Soy apropiada, que es un término muy asociado a los desaparecidxs y la dictadura, pero cualquier adopción que no sea legal, se considera una apropiación”, comenzó confesando la humorista.

“Fui apropiada y crecí con padres, quienes son los que están acá en mi cabeza y me hicieron, fueron Virginia Luque y Lionel Godoy”, explicó Bimbo, en referencia a las dos figuras del tango.

“Yo no sé cómo llegaron a mí. Me enteré que a los tres días de nacer llegué a esta familia. Es una historia de desigualdad, somos tres millones de personas en Argentina que no tenemos datos sobre nuestro origen biológico. Quizás nací en las Termas de Río Hondo. Pasaba mucho que en las provincias había expendios de bebés. Había complicidad del arzobispado y las monjas consideraban darle un mejor destino a esos bebés”, contó la actriz.

“Siempre me pelee para saber mi origen, sabía que era adoptada y no daban los números con la edad de mi mamá. Cuando fallecieron, sentí el alivio de no lastimarlos porque ellos hicieron lo que pudieron», sostuvo Bimbo, al referir a quienes la apropiaron.

“Sé que a mi mamá la llamaron diciéndole ‘nació su hija’, y que se subió a un avión y me fue a buscar. La partida de nacimiento es más trucha que truchín. Eso pasaba, ese registro civil funcionó muchos años en Santiago del Estero. Con ella me enojé cuando tuve que enojarme y después la vida da vueltas, era gente grande que necesitaba que yo ocupe otro rol”, contó.

“La identidad es algo que se forja uno mismo, con la vida que construís y con lo que salís adelante. Esto es una circunstancia de mi biografía que no me define, pero tengo la obligación de contarlo”, cerró emocionada la invitada.