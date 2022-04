Papelón: El increíble olvido de Diego Díaz durante un vivo

El conductor de TyC Sports, Diego Díaz, inició un vivo con sus seguidores de Instagram este domingo pasado por la noche y se convirtió en viral por un inesperado descuido.

Díaz inició la transmisión pero olvidó girar la cámara de su celular que enfocaba lo que se proyectaba en la televisión. Así fue que los participantes pudieron ver qué el periodista miraba una película porno. En minutos el descuido se volvió tendencia.

En el momento el ex futbolista no se dio cuenta que había sucedido y sus primeras palabras fueron para su gato, “estoy cansado de que me muerdas por todos lados”, le dijo con total normalidad.

Los memes en las redes no tardaron en llegar y pese a la repercusión que generó el vídeo de fondo, Díaz no expresó comentario alguno sobre lo sucedido.