Diego Brancatelli: “Puse un supermercado para darle laburo a la gente y nos va mal”

Con motivo del final próximo de Intratables, el clásico programa de panelismo político que se mantuvo más de 10 años al aire, este lunes fue entrevistado en LAM, el periodista Diego Brancatelli.

“Macri agarró un país muy cómodo, era un muy buen país para la gran mayoría, tal vez para los que más tienen no. Los que más tienen lo sufrieron, pero el resto no.”, sostuvo Branca en referencia a la bautizada “década ganada”.

“Falló Macri y encima venimos de dos años de pandemia, ustedes piensen que cuando había un anuncio de un paro por 24 horas se decía ´hoy Argentina perdió 8 mil millones de pesos´, imagínense un paro por seis meses. Bien o mal manejado, eso en un país es devastador”, justificó el panelista, en su análisis de la situación económica actual.

“Después de eso la guerra (en alusión a la invasión rusa en Ucrania) y la falta de voluntad por hacer bien las cosas en materia económica”, manifestó.

Luego el también dirigente deportivo contó que en medio de esta situación, decidió abrir un supermercado con su suegro:

“Lo puse en plena pandemia para darle laburo a la gente y nos va mal. Queremos que nos vaya mejor. Sigue abierto pero hoy realmente estamos cambiando la plata o sostenemos el comercio para darle laburo a la gente. Porque ahora con todo lo que laburo, no tengo necesidad de hacerme tanta mala sangre, lo que queda a fin de mes no vale ni la pena”, reveló, y detalló: “Tengo cinco empleados, antes tenía diez”.

En tanto, también explicó los motivos por los que el negocio no funciona: “Son un montón de cosas…a nivel puntual nuestro, estamos en una zona (Caseros) donde tal vez nos equivocamos en el rubro, tenemos dos supermercados a la vuelta que son de las grandes cadenas, tienen otros beneficios de promociones, los precios y los volúmenes que compran son otros.”

“La ubicación tampoco es la mejor porque tenemos una escalera porque hay que bajarlas con peso, es un entrepiso. Son un montón de factores”, analizó.

Está muy complicado el peronismo si sigue así

Por otra parte, también dio su visión sobre el panorama político para las próximas elecciones presidenciales:

“Está muy complicado el peronismo si sigue así. Alberto Fernández creo que no va a reelegir. A mí me gustaría que sea Cristina porque es la única que nos puede sacar de esto, y después hay muy buenos candidatos. No me disgustaría Sergio Massa, Ricardo Quintela, que es el gobernador de La Rioja, Capitanich. Hay buenos gobernadores que podrían ser presidentes”, señaló.

“Siento que si el oficialismo se pone a pensar en el futuro de la gente, y si dejan de pelearse y se terminan uniendo…pero si no, viene lo más oscuro, el macrismo, Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich o hasta un Milei”, reflexionó.

En cuanto a los referentes de la oposición, manifestó: “Para mí, a Milei lo están inflando, es todo una cuestión de marketing. Pero los que tienen que preocupar de eso es la oposición, porque le saca votos a Cambiemos, nadie del peronismo o el kirchnerismo va a votar a Milei. Ahí tienen que discutir entre ellos. El mejor o con el que yo más me siento identificado es con Larreta. Es el gran candidato a competir”.