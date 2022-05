¿Viviana Canosa candidata para 2023?

La periodista, cercana a varios partidos de derecha, no descartó una posible postulación en las próximas elecciones.

Hay espacios y dirigentes que parecen ya tener la mirada puesta en sus candidatos para el 2023. Y desde su programa en A24, Viviana Canosa estaría buscando un lugar.

Esta nueva voz de la extrema derecha argentina, desde su trinchera en el canal de cable, expone sus pensamientos sin reparos, con editoriales en las que critica, además, muy duramente al Gobierno Nacional.

En ese sentido, el periodista Roberto Navarro deslizó que el Diputado Javier Milei puso el ojo en la conductora para que forme parte de “La libertad avanza”: “América (TV) está pegado a los energúmenos, y ahora ya se está diciendo que si Milei sigue con su proyecto de querer ser presidente, su candidata a Jefa de gobierno porteño va a ser Viviana Canosa”.

Más allá de las especulaciones, ella ya había expresado su interés en meterse en política: “Sí, yo me animo. De acá al 2023 me animo, pero me recontra prepararía como cuando terminé una etapa de algo y empecé una etapa de otra cosa. Me preparo, estudio y sí”.