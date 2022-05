¿Cómo es el nuevo proyecto para reducir la jornada laboral a cuatro días de trabajo y tres de fin de semana?

La pandemia del coronavirus y las nuevas modalidades de trabajo han puesto sobre la mesa la discusión de la reducción de la jornada laboral en Argentina y en el mundo.

En diálogo con AM750, el secretario de salud laboral de la CTA Nacional y secretario general de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, Roberto “Beto” Pianelli, sostuvo que es necesario llevar la jornada laboral a 30 horas distribuidas en 4 días por semana.

Si no distribuimos las horas de trabajo generas una sociedad de incluidos y una sociedad de excluidos

“En Argentina hay muchísimos compatriotas que no tienen trabajo, además los avances tecnológicos han acelerado la forma de producir mercancía y servicios. Si este no es el momento de discutir la reducción de la jornada laboral no se cuándo será”, expresó.

En ese sentido, Pianelli sostuvo que la reducción de las horas del trabajo generarían nuevos puestos de trabajo. “Si no distribuimos las horas de trabajo generas una sociedad de incluidos y una sociedad de excluidos”.

Roberto Pianelli.

Además, agregó que se necesita una “sociedad más justa, que empieza por distribuir su trabajo existente. Para eso hay que reducir la jornada”.

Además, sostuvo que reducir la jornada mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, bajaría los niveles de polución y de transporte y potenciaria la recreación y a los sectores de turismo.

En el país, donde el tope de horas de trabajo a la semana es de 48 horas, hay en curso dos proyectos para reducir la jornada laboral:

El de la diputada del Frente de Todos y dirigente de la Asociación Bancaria Claudia Ormaechea, que propone una jornada máxima de 6 horas y un tope de 36 horas semanales.

El del legislador también del oficialismo y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, que propone una semana laboral con un máximo de 8 horas diarias y no más de cuarenta horas semanales.