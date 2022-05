“Toque de queda” en Roma por la aparición de jabalíes salvajes en las calles

Residentes del los barrios del norte de Roma denunciaron este miércoles la presencia de familias enteras de jabalíes recorriendo las calles de la ciudad.

Frente a la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades, fueron los propios vecinos quienes decidieron autodecretar un “toque de queda” nocturno como medida de autoprotección, para evitar encontrarse con los animales.

The video that everyone is talking about in #Rome this week: a dozen wild boar walking calmly through traffic on Via Trionfale. #cinghiali pic.twitter.com/ZrLfK49lOZ