Video: un padre se agarró a trompadas con 30 estudiantes que molestaban a sus hijos

Un altercado entre un padre de familia y alumnos de una preparatoria en Tucson escaló a tal punto que se convirtió en una enorme pelea campal que involucró a decenas de estudiantes.

“Muchos niños se empezaron a pelear junto a un papa que empezó a estrangular a un niño y todos intentaron proteger al amigo y todos se metieron, llego la policía, llego los directores de la escuela y se armó un desastre”, explicó sobre los sucedido Ernesto Lagarda, estudiante de Tucson High School.

El padre captado en video fue identificado como Willie Smith, de 40 años, fue arrestado y fichado por el delito grave de interrumpir en una institución educativa.

“Se aprovechó de ese acceso que tiene cualquier padre para poder atacar a otro estudiante que estaba en conflicto con su hijo”, dijo el Dr. Gabriel Trujillo, Superintendente de TUSD.

“Cada estudiante que estaba tirando golpes, cada estudiante que estaba participando en la violencia en estos momentos ha sido suspendido, hay consecuencias pendientes todavía estamos investigando”, explicó.

“Obviamente por lo que paso ayer todos nos sentimos asustado porque vimos mucha policía, pensamos que iba a volver a pasar y más porque no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas que pasen en una escuela”, dijo Jesus Salomón, estudiante de Tucson High School.

La escuela es vigilada por patrullas del Departamento de Policía de Tucson, así como de seguridad escolar de TUSD, con el propósito de mantener tanto a estudiantes como personal de la preparatoria seguros.

@whatsuptucson Video from inside Tucson High School shows a parent involved in an altercation with multiple students. pic.twitter.com/97WZ9kbpZ6