La insólita propuesta que le hicieron a Mauricio Macri: “Le estamos haciendo un favor”

El legislador porteño Ramiro Marra, perteneciente a la fuerza que encabeza Javier Milei, le hizo una propuesta al referente de PRO de cara a las elecciones presidenciales de 2023.

Marra extendió una invitación al ex-mandatario Mauricio Macri, para que se sume al partido liberal La Libertad Avanza con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El legislador Ramiro Marra.

Sin embargo, el dirigente puso algunas condiciones para el ingreso del expresidente.

Marra exigió, en primer término, que Macri debería apartarse de la titular de la Coalición Cívica (CC)-Ari, Elisa Carrió, y de los radicales.

¿Vos pensás que Macri quiere estar con los radicales y con Lilita Carrió?

“Tendríamos que sumarlo a Libertad Avanza”, afirmó, en ese caso. “Que venga a la interna de Libertad Avanza”, lo invitó el legislador, que acotó: “Le estamos haciendo un favor, aparte. ¿Vos pensás que Macri quiere estar con los radicales y con Lilita Carrió? Como los radicales [también] se quieren sacar de encima a Macri”.

Pero Marra no se quedó ahí y redobló la apuesta. “Como a todos los halcones, que venga con los halcones”, lo convidó al expresidente e incluso habló sobre la posibilidad de incorporar a su partido a la líder de Pro, Patricia Bullrich, dos figuras de Juntos por el Cambio (JxC) con quienes Milei muestra buena sintonía.

Que se saquen a las palomas de encima porque no vamos a ningún lado

Marra sostuvo en Radio Rivadavia que a la exministra de Seguridad también la recibirían “si se considera una halcona [sic]”, aunque advirtió, en relación con los socios cambiemitas que mantienen un perfil moderado en la coalición opositora: “Pero que se saquen a las palomas de encima porque no vamos a ningún lado”.

Mientras, el legislador porteño sostuvo que Libertad Avanza es “el espacio más opositor al kirchnerismo” que hay en la Argentina y apuntó a JxC, que negó un ingreso de Milei a esa fuerza al no haber una coincidencia entre sus referentes. “Ellos no son opositores, votan todo igual, es una falsa grieta. Construyen haciéndose los que piensan diferente, pero en la Legislatura votan todo igual, a nosotros no nos votan ningún proyecto, al kirchnerismo le votan los proyectos con mano alzada”, consideró Marra.

Incluso recordó que Libertad Avanza “nunca pidió entrar a JxC” y añadió: “Le decimos ‘Juntos por el Cargo’, eso denota que tienen unos conflictos bárbaros, los radicales y Lilita Carrió no miden [en las encuestas]. Los radicales gobiernan provincias siempre dependientes del gobierno nacional porque no quieren discutir la coparticipación, siempre van por la fácil los radicales”.