El descargo de Martín Tetaz tras verse envuelto en un accidente en donde una mujer fue atropellada

En la últimas horas corrió el rumor que el diputado de Juntos por el Cambio, Martín Tetaz, había participado de un accidente vial en donde una mujer que trabajaba como repartidora fue atropellada. Esta información fue desmentida por el propio economista.

“Ante versiones periodísticas miserables, quiero contarles que ayer un amigo, Franco Rinaldi, tuvo un accidente en la esquina de mi casa (embistió a una chica que cruzo en, en bici, a contramano)”, inició el descargo del político.

Franco Rinaldi es un politólogo referente del liberalismo y conocido por sus videos en la plataforma YouTube en donde lanza frases virales. En las PASO de 2021 integró la lista como precandidato de Republicanos Unidos junto a Ricardo López Murphy.

“Habíamos cenado juntos en Pizza Cero, asi que despues de dar aviso al 911 Franco me llama, me cuenta lo ocurrido y me pide que baje a asistir a la chica (Franco tiene una discapacidad y no podía por sus propios medios). Cuando llegue ya estaba la policía controlando la escena”, continuó el relato de Tetaz.

“Algunos miserables quisieron instalar que manejaba yo, lo cual no tiene sentido porque vivo a 4 cuadras del Pizza Cero, pero además porque el auto de Franco tiene comandos especiales por su discapacidad y yo no sabría ni como hacerlo arrancar. Me reservo las acciones legales”, concluyó y posteriormente subió un vídeo del momento en el que el auto embiste a la repartidora que cruzaba aparentemente con semáforo en contra.

Por si quedaba alguna duda, acá esta el video del accidente donde se ve que la bici venia en contramano, sin luces y cruzando con el semáforo en contra pic.twitter.com/IqfNGLbVBH May 13, 2022

El hecho ocurrió en avenida Las Heras y Billinghurst y el youtuber quedó imputado por lesiones culposas, mientras que la mujer identificada como Camila Gómez fue trasladada al Hospital Fernández por una fractura en la clavícula.