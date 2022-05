Alfredo Casero contra El Dipy: “No te metas conmigo”

El actor se despachó contra el músico, ambos asiduos críticos del Gobierno Nacional.

Alfredo Casero, quien en la semana supo ser noticia por la pelea al aire con el periodista Luis Majul, en su programa de LN+, ahora atacó a El Dipy, de quien se burló por sus opiniones.

El cumbiero, quien en el mismo ciclo del canal de cable, había pedido que aten a algún político oficialista a la Plaza de Mayo, “para que se termine el quilombo”, fue criticado por el humorista tras la declaración.

Indignado, Casero, respondió: “Dice que quiere atar a alguien a un palo, Dipy, si querés me podes atar la chot… a una cañita. Dipy, te están usando, pibe, no te levantes las medias que es foto carnet, no te metas esto va en serio”.

El actor, también refirió al pasado del músico, y lo chicaneó: “Vos te hiciste famoso por pegarle a tu señora, yo no, y no me importa nada si me vienen a palmear la espalda. No te metas conmigo, metete en tu guerra”.