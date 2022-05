Asesinó a diez personas y lo trasmitió en vivo

Al menos diez personas murieron y tres resultados heridas, dos de ellas de gravedad, en un tiroteo perpetrado y transmitido en vivo por redes sociales por un adolescente de 18 años en un supermercado de la ciudad de Buffalo, en el estado de Nueva York, Estados Unidos.

El joven que llevó adelante el ataque se declaró como supremacista blanco y antisemita.

BREAKING: BPD on scene of a mass shooting at the Tops in the 1200 block of Jefferson Avenue. Police say multiple people have been struck by gunfire. The shooter is in custody. Motorists and residents are urged to avoid the area.