Le hurto un perro a un hombre en situación de calle pidió plata para cuidarlo y las redes la mataron

La joven de Recoleta conocida como Florencia contó en sus redes una situación que vivió en donde se apropió de la mascota de un señor que vivía en la calle porque lo tenía en “condiciones deplorables”.

“Recoleta, un chabón muy en cualquiera arrastrando un cachorrito con correa, le ofrecí comprárselo y me dijo que ni por un auto lo da”, comenzó el mensaje de Florencia. Luego, contó que el sujeto “Hace cinco metros y vemos el cachorro se suelta de la correa y el no se dio cuenta, lo agarré y salí corriendo. Ahora tengo un cachorro”.

A continuación explicó que se resguardó en un comercio en donde al contar el suceso le advirtieron que el dueño del animal estaba buscándolo. Su respuesta fue que tenía el alma partida pero no podía dejar que el perro continuará en el estado que lo tenía el hombre. “No sé si estaba drogado, borracho o loco, pero no estaba en sí. A mí la verdad me partió el alma, pero no puedo dejar que por lástima tenga a un ser vivo en condiciones deplorables y cuando su misma vida corre riesgo”.

Ante la rabia del dueño del animal, quien lo buscaba a gritos, la policía debió intervenir, finalmente dejaron que la joven se lleve al perro que dijo bautizar Twitter.

Al concluir el hilo en donde contó toda la historia público su número de cuenta bancaria en donde pedía dinero para mantener a la nueva mascota dado que ella y su madre siempre rescataban animales y la gente explotó, “ladrona de animales” le comentaban entre otros. Finalmente y pese a decir no le afectaban las críticas decidió cerrar su cuenta.