Los retos de Mirtha Legrand a Luis Ventura en la entrega de los Martín Fierro

La diva apuró al presidente de APTRA en varias ocasiones durante la premiación del domingo pasado.

Fueron varias las perlitas que dejó la entrega N° 50 de los Martín Fierro. Y en nota con “A la tarde”, Luis Ventura, organizador de la entrega, contó varios pormenores de la noche en el Hotel Hilton, e hizo especial hincapié en el momento en que Mirtha Legrand subió al escenario.

“A mi, en los 7 minutos del corte creo que me retó 6 y medio”, contó el periodista.

“Lo de la joya no estaba programado, considerado. El joyero me lo da en la sala para ella. No estaba previsto que suba. Era un regalo y pensé que iba a subir cuando Juana recibió su premio. Marley dijo que íbamos a un corte porque después teníamos una sorpresa para Mirtha. El corte fue de 7 minutos y en ese ínterin la traen hasta la escalera. La recibo y acompaño hasta el atril. Como era largo el corte, decía que no llegaba y me preguntaba a cada rato, le mentía”, comentó Ventura.

“Le decía 30 segundos y me decía: Ventura, son largos. En ese tiempo me retaba, me decía que estaba gordo y me tenía que cuidar, de la ropa… . Me miraba los zapatos por si los tenía lustrados y por suerte eran de charol y estaban bien”, detalló el presidente de APTRA.

“Mirtha no tiene ojos, tiene un radar. Está en todo”, remató Ventura, a la oque el periodista Guido Zaffora agregó: “Estaba feliz y predispuesta. Fue la primera que se paró cuando Susana recibió el Martín Fierro”.