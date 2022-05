Jorge Rial fulminó a Susana Giménez: “Se caga en la gente”

El conductor del ciclo radial Argenzuela, Jorge Rial, analizó la entrega de premios Martín Fierro y tuvo una dura descripción acerca de Susana Giménez quien fue homenajeada y se llevó la estatuilla de brillantes.

A la salida de la radio fue interceptado por un notero de LAM que le consultó que opinaba sobre la ceremonia en donde se premia a los programas de televisión y radio Argentina.

“Intrusos 22 años, decían todos los colegas y reconocimiento”, lanzó el cronista ante lo que Rial consideró que el ciclo que lo tuvo frente a la pantalla por dos décadas debía llevarse una estatuilla. “Es Ventura el que no quiere darlo” justificó el ex intruso.

“Quién es la diva número uno para vos, Jorge?”, le preguntó el cronista. “Mirtha es la número uno. Porque una diva no es solamente la luz, es el ejemplo. Mirtha tiene 95 años. Sigue laburando, en la pandemia se la bancó, la respetó, cuando se tuvo que vacunar se vacunó, no putea al país”, y agregó: “Para mí es la gran diva, lejos. Más que Susana”.

Luego explicó porque no considera a Giménez como una gran diva, “Susana no me gusta lo que dice, cómo lo dice, me parece despectiva. Se caga en la gente que la ve, porque decir eso es hablar de todos nosotros”.