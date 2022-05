Germán Martitegui confesó que fue a la entrega de los Martín Fierro con 39° de fiebre

El jurado de “Masterchef contó que fue a la ceremonia sintiéndose mal.

Luego de la entrega de los Premios Martín Fierro del domingo pasado, y a pesar de la exigencia de la organización de un resultado negativo de PCR de Coronavirus, en los últimos días varios famosos dieron positivo de Covid-19.

En medio de la ola de contagios comenzó a circular un video de una nota que le hicieron a Germán Martitegui en la que cuenta que se sentía mal. Grabada con un celular, se escucha al periodista preguntarle al cocinero cómo estaba pasando la noche, a lo que éste respondió: “Tengo como 39 grados de fiebre, o sea que vengo como en una nube, así…”.

Luego de que se viralizara el video, y le llovieran las críticas, el jurado salió a dar su palabra por sus redes sociales: “Voy a decir esto una sola vez. El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra”.

El día del Martin Fierro tenía fiebre por tener una gastroenteritis viral. Como a todos los que fuimos de Masterchef, me hisoparon el día anterior. Y claramente valió la pena el esfuerzo de ir. No me lo olvido más! Gracias Aptra 🏆 pic.twitter.com/6zE33WMORl — Germán Martitegui 🍳 (@germantegui) May 21, 2022