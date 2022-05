Tamara Pettinato rompió el silencio y criticó la Ley de Salud Mental: “Se podría haber evitado”

Luego de días de ausencia tras el fatídico incendio ocurrido en el departamento de su hermano Felipe en donde falleció el médico Melchor Rodrigo, Tamara Pettinato habló en el programa radial de la emisora Radio con Vos en donde participa.

“De lo que pasó no voy a decir nada porque hay una investigación sobre qué ocurrió adentro de ese departamento, cómo se inició el fuego, cómo fueron todos los hechos esa noche… Y tampoco lo contaría porque me parece que hacer un show y contar todos los detalles de lo que fue pasando me parece innecesario y tampoco me sale”, comenzó Pettinato al ser consultada por el suceso.

“Lo que pasó es una tragedia espantosa que nadie se la esperaba, que no se pueden imaginar el sufrimiento que hay detrás de todo esto”, expresó y le envió sus condolencias a la familia del galeno fallecido, “mis condolencias a la familia de Melchor Rodrigo, que era muy amigo de Felipe, hoy en día era su mejor amigo”.

Su hermano se encuentra internado en una clínica psiquiátrica en donde se repone del shock que el momento que vivió le género y trata su afección de salud que lo aqueja desde hace un largo tiempo “Está internado, ahora está bajo tratamiento y todavía está en shock. No puedo contar mucho más”, dijo al respecto Tamara quien no dejó pasar la oportunidad para criticar la actual Ley de Salud Mental.

“Se podría haber evitado si las familias de los enfermos psiquiátricos pudiéramos intervenir antes y no esperar a que pase algo así y ahí recién te ayudan”.

Finalmente respondió al interrogante de sus compañeros que quisieron saber cómo se encuentra la relación con Felipe tras lo acontecido. “Tengo un hermano que tiene una enfermedad y nunca me voy a enojar con él y tampoco le voy a soltar la mano”, finalizó categórica.