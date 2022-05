Murió el famoso actor Ray Liotta

El actor estadounidense Ray Liotta, recordado por su papel como Henry Hill en el clásico de Martin Scorsese “Buenos muchachos” y vinculado durante décadas con roles de criminales en la industria hollywoodense, habría fallecido hoy según informan los portales vinculados a la industria del cine.

El sitio Deadline confirmó que falleció mientras dormía en la República Dominicana, donde estaba filmando la película “Aguas peligrosas”.

‘Goodfellas’ Star Ray Liotta Dies at 67 https://t.co/hE0rofVJTA — Deadline Hollywood (@DEADLINE) May 26, 2022

La estrella, de 67 años, estaba en un gran resurgimiento de su carrera. Sus últimos trabajos incluyeron “The Many Saints of Newark”, “Marriage Story” y “No Sudden Move”. De acuerdo al citado medio, había terminado de filmar “Cocaine Bear”, dirigida por Elizabeth Banks, y debía protagonizar la película de “Working Title The Substance”, junto a Demi Moore y Margaret Qualley.

También actuó con Taron Egerton en la serie Black Bird de Apple TV+.

Por su papel en “Something Wild”, dirigida por Jonathan Demme, obtuvo una nominación al Globo de Oro. La fama mundial llegó gracias al gángster Henry Hill en “Goodfellas” de Scorsese, junto a Robert De Niro y Joe Pesci en lo que sería el papel decisivo de su carrera.

NOTICIA EN DESARROLLO