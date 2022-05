Rafael Correa se metió en el escándalo de Viviana Canosa y Jorge Yoma

En el día de ayer el ex senador, Jorge Yoma, fue invitado al programa de cable de la periodista Viviana Canosa, en donde el político vivió un tenso momento cuando fue mal invitado a retirarse del programa. La noticia que recorrió las redes y llego hasta al ex mandatario ecuatoriano.

Todo inició en un intercambio de ideas entre Yoma y Adrián “El Dipy” Martínez quien repetía sin cesar el speach que utiliza en todo su raid mediático que es totalmente contrario al mensaje de Yoma.

El mal periodismo es una pandemia mundial

De golpe, Canosa dejó de sonreír como podía notarse hacía mientras Yoma y Martínez discutían y lanzó: “Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos”.

El momento recorrió casi instantáneamente las redes y Rafael Correa desde Bélgica se sumó a la polémica. “El mal periodismo es una pandemia mundial…🤦🏻‍♂️

#LosCorruptosSiempreFueronEllos

Canosa se volvió completamente loca y echó en vivo a un invitado…”, escribió Correa en su cuenta oficial de Twitter junto al vídeo del desagradable momento.