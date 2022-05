Brancatelli: “La gente es muy ingrata, le diste 4 vacunas y después critican la fiesta de Olivos”

Entrevistado por el portal Infobae, el ex-panelista del ciclo Intratables, Diego Brancatelli, hizo referencia a la salida de la pandemia, la situación política del Frente de Todos, y la posibilidad del regreso al poder de la alianza Juntos por el Cambio.

“No sé quién va a ser el próximo presidente, lo que te digo es quién no tiene que ser el próximo presidente. Nadie que provenga del macrismo ni de Juntos por el Cambio. El país no se puede permitir volver a la oscuridad y las tinieblas de lo que fue el macrismo del 2015 al 2019.”, sostuvo el periodista deportivo.

A mí me encantaría que sea Cristina

“Eso no va más. Hoy tendría que haber un acuerdo nacional de discusión, pero dentro de este espacio. No puede volver eso porque vienen por todo y no les va a importar absolutamente nada.”, consignó.

En relación al internismo permanente que atraviesa al oficialismo, Brancatelli planteó: “El Frente de Todos tiene que calmar las aguas, sentarse a dialogar maduramente. A mí me encantaría que sea Cristina, y se la acompañe como se apoyó a Alberto. Porque Alberto es presidente gracias al resto de los que acompañaron la idea de Cristina.”

“Alberto en la historia va a quedar como un presidente al cual le vamos a estar muy agradecidos, agarró un país después de cuatro años de macrismo y le tocó gobernar en el peor momento de la historia del país.”, sostuvo.

Alberto en la historia va a quedar como un presidente al cual le vamos a estar muy agradecidos

“Nos hizo un favor a todos los argentinos. Ahora tiene que tener un año de muy buena gestión porque ya estamos en otras condiciones y las variables económicas son otras. Pero no hay que enojarse con Alberto, se puede haber equivocado en un montón de cosas, tal vez no era el perfil de político que el kirchnerista duro esperaba.”, señaló.

“Me parece injusto reducir lo que se ha hecho en pandemia por una fiesta en Olivos que ha sido un error, que ha sido criticada, cuestionada y condenada por todos y creo que terminó ahí -hace unos días, el juez homologó el acuerdo con Alberto Fernández y Fabiola Yáñez y quedarán sobreseídos en la causa por la Fiesta en Olivos-.”, analizó Brancatelli.

“La pandemia ha sido un éxito total que hay que reconocer y hay que valorar, porque venía con un sistema deficitario que ha dejado el gobierno anterior de toda la estructura de salud con hospitales que estaban derrumbados.”, explicó el dirigente deportivo.

“Este gobierno fortaleció el sistema de salud y destinó miles de millones al sistema sanitario. Después, cuando muchos países no recibieron vacunas, nosotros recibimos vacunas, se ha hecho todo un sistema de vacunación y de testeos histórico, cómo trabajó el sistema de salud en primera línea.”, sostuvo.

“Duró mucho la pandemia y ese acuerdo que existía cuando vieron que se extendía no lo supieron sostener. Los medios empezaron a hacer su juego y la oposición empezó a sacar provecho de eso, es triste, pero la han utilizado y se opusieron de ahí en más a todo lo que hacía el gobierno. Para mi fue muy exitosa la campaña de vacunación, el tratamiento de cómo se debió la gente guardar. Podemos discutir cómo se debió guardar la gente, pero a este gobierno hay que agradecerle y realmente ha hecho un esfuerzo enorme, el aplauso que se le daba a los médicos se les dejó de dar. La gente es muy ingrata, a la gente vos le diste 4 vacunas y después te están criticando la fiesta de Olivos.”, concluyó.