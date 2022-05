Periodista internacional liquidó a Viviana Canosa

El grosero momento perpetrado por Viviana Canosa al echar de su programa al ex embajador argentino en Perú, Jorge Yoma, fue tendencia en redes durante todo este sábado y el vídeo del momento se viralizó con rapidez.

“Tenes un nivel de cinismo que yo no lo voy a permitir, ni con el Dipy, ni con nadie, ni con el pueblo”, gritaba Canosa mientras Yoma se retiraba del estudio.

La actitud de la conductora de “Viviana con vos” se propagó en las redes tal como pareció ser la intención de Canosa al echar a Yoma por tener un mensaje no compatible con el de su programa. Sin embargo no todos los comentarios que le llegaron fueron favorables, algunos pares criticaron severamente el actuar de la ex panelista de espectáculos.

Así fue el caso de periodista argentino radicado en Florida, Carlos Montero que con una vasta trayectoria en CNN entrevistó a un cuantioso número de personas, tanto a los que eran favorables al pensamiento del canal como los que no.

“Aunque usted no lo crea, esto sucedió anoche en la tele 📺 argentina🇦🇷: periodista 🎤echa a invitado, durante programa en vivo, por no estar de acuerdo con lo que le decía sobre @alferdez 😳 Ni en Miami se atreven a tanto (🎥 @kidlapicera)”, redactó Montero sobre el vídeo del particular momento.