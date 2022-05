Silvia Süller hundió a Jorge Rial: “Fuimos amantes”

Silvia Süller, fulminó al conductor Jorge Rial revelando que fueron amantes en el año 1996.

Según contó la mediática, este vínculo fue llevado a cabo mientras Rial estaba casado con Silvia D’ Auro, la mamá de Morena y Rocío, sus hijas.

En la emisión de sábado de El Run Run del Espectáculo (Crónica HD), Lío Pecoraro y Fernando Piaggio hablaron con la hermana de Guido Süller y quedaron sorprendidos ante la revelación sobre su romance con Jorge Rial.

“¿Quién es Jorge Rial en este medio?”, le preguntaron los conductores. “Tengo todo el programa para hablar de Jorge Rial. Lo conozco desde el año 96, de la época de El Paparazzi (El Nueve). Es una basura, es un mafioso. Arruinó familias y mi propia vida arruinó. Él me censuró, no podía pisar América TV”, comenzó diciendo la mediática artista.

No lo reconoce, me odia con toda el alma

“Yo siempre digo la verdad. Yo salí con Rial. Éramos amantes, venía a casa. Él estaba casado con Silvia D´Auro. No lo reconoce, me odia con toda el alma”, reveló Silvia Süller.

Acto seguido, sostuvo que el conductor de Argenzuela (Radio 10) le tiene miedo y que por eso no le va a contestar a sus dichos: “No va a hablar de mi, no habla nunca. Me tiene miedo, siempre me tuvo miedo. No es capaz de enfrentarme cara a cara, porque yo soy dueña de la verdad”.

😱SILVIA SÜLLER DIJO QUE FUE AMANTE DE JORGE RIAL: “TENÍA MAL ALIENTO”



🗣La figura mediática estuvo presente en "El Run Run del espectáculo" por Crónica HD y habló de la relación que mantuvo con el papá de More Rial. pic.twitter.com/unnrJgKKx1 — Crónica HD (@CronicaTV) May 29, 2022

Sobre el final de su relato, la artista no lo dudó y arremetió duramente contra Rial. “Fue malísimo con todo el mundo, destruyó familias. A Beatriz Salomón la mató él”, disparó polémica Silvia Süller en referencia a la cámara oculta que realizó Jorge en 2004 en el programa Punto Doc, donde le mostró a Beatriz que su marido, Alberto Ferriols, le era infiel.