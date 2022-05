La fulminante respuesta de Jorge Yoma a Viviana Canosa: “Espero que recupere su estabilidad emocional”

La semana pasada los estudios de A24 fueron el escenario de un muy tenso momento, cuando la conductora del ciclo “Viviana con vos”, Viviana Canosa, echó al ex-diputado Jorge Yoma del programa por sus opiniones políticas.

Yoma estuvo como invitado junto al cantante El Dipy, con quien debatió acaloradamente algunos temas de actualidad política. De repente Canosa frenó la discusión y le pidió al ex-embajador argentino en México y Perú que se retire del piso.

“Quiero decir algo, me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto, Jorge, quiero que te vayas del programa. Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís, pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro. No me importa que a vos te moleste que le pongamos calificativos”, planteó Canosa.

“Hay gente que se suicida, que perdió sus pymes. Hay gente que se siente estafada, hay gente que se siente una m… Hay chicos que se quedaron sin educación. 200 mil pibes no van a volver al colegio. Los pibes fuman paco. (Gildo) Insfrán, ni hablar. El norte, ni hablar. En San Juan no tienen clases, les pagan poco a los maestros. Entonces, de verdad, te agradezco de todo corazón pero no voy a permitir por mi público y por el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente”, continuó la conductora, mientras Yoma se retiraba del estudio.

La respuesta del dirigente peronista no tardó en llegar: “La señora Viviana Canosa me echó de su programa porque no le gustó lo que pienso y digo… Y cuando me fui siguió insultándome hasta el final, junto a su invitado estrella, El Dipy. Sinceramente, les agradezco semejante atención.”, disparó Yoma.

Le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos

“Me preocupa que, según sus palabras, mis opiniones le hayan provocado arritmia cardíaca… Espero recupere su estabilidad emocional… Al respecto le aconsejo sustituir sus infusiones antes y durante su programa por Té de Yuyos serranos…”, ironizó el ex-senador.

“Y al amigo y compañero Carlos Campolongo que estuvo calculando mi edad, tengo 68 añitos Todavía cantamos…”, cerró.