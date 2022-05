Baby Etchecopar y Cristina Pérez se agarraron feo: “No me meto con quién se acuesta la gente”

Este martes, Baby Etchecopar y Cristina Pérez tuvieron un duro intercambio al aire durante su pase en Radio Rivadavia.

Todo comenzó cuando Baby comentó sobre unas supuestas fiestas sexuales que protagonizaban mujeres de La Cámpora.

Es re delicado lo que estás diciendo

Luego el comentario del periodista se degeneró de manera tal que insinuó que Máximo Kirchner tenía algún tipo de vínculo especial con la intendente de Quilmes, Mayra Mendoza y la titular del PAMI, Luana Volnovich.

Etchecopar los señaló como “amigos íntimos”, dando a entender que se trata de algo más que de amistad.

“Es re delicado lo que estás diciendo, estás entrando en un terreno tan personal, puede ser ofensivo y difamatorio, no sé quién lo dijo”, comentó Pérez a su colega, a lo que él respondió: “¿Por qué no ejercés el periodismo e investigás?”.

Entonces no hagamos más pases

De inmediato, Cristina respondió: “No es mi tema”. Y Baby le dijo de manera furiosa: “¿Sabés lo que me jode de los cruces con vos? Porque no sos buena compañera. Cuando uno te pregunta por qué no ejercés el periodismo, te cagas toda y empezás a recoger el hilo. No es la primera vez”.

La conductora de Telefe Noticias entonces lo interpeló: “Yo no me meto con quién se acuesta la gente, vos querés hacer periodismo con eso y yo no”.

Y enojado, Baby contraatacó: “Entonces no hagamos más pases, porque siempre me dejás pagando. No estamos de acuerdo en nada, a mí no me gusta tu estilo y vos el mío tampoco”.