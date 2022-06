Hackearon al Grupo Clarín

El ciberataque afectó a la red de datos de ARTEAR, una de las empresas del multimedio.

A través de un comunicado, la empresa del Grupo Clarín, informó que fue víctima de un hackeo. “En las últimas horas ARTEAR (Eltrece, TN, Magazine, Quiero, Volver, Canal á) fue objeto de un ataque informático que afectó su red de datos y sistemas, pero mantiene intacta la operación de sus señales de TV y plataformas digitales”.

El mensaje, que fue difundido por las redes sociales del mismo medio, además, comentaba: “Un equipo de especialistas en ciberseguridad trabaja en el restablecimiento y normalización de los servicios mientras se investiga el origen del sabotaje”.

El incidente había trascendido más temprano a través de usuarios de Twitter que dieron cuenta de la situación.

“Hackearon absolutamente toda la red de Artear. Desde las 6am no funciona la red, no pueden ingresar a ningún lugar para producir los programas. Además se acaba de caer el wifi. Por los pasillos del Trece dicen qué hay gente pidiendo Plata por el rescate de las redes”, publicó temprano el periodista Leo Arias.

Si bien a la tarde aún no se sabía de que tipo vulnerabilidad se trataba, una nota publicada en Clarín señaló que “por el momento los ciberatacantes no pidieron rescate, pero no se descarta que eso suceda en las próximas horas, debido a la mecánica de este tipo de hackeos”.

Este comentario, así como el de periodistas de la empresa en las redes sociales, hicieron suponer que los sistemas de ARTEAR fueron afectados por un “ramsoware”, como se conoce al tipo de ataque que encripta archivos y equipos y pide una recompensa monetaria para desbloquearlos, generando una suerte de “secuestro” virtual.