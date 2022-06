El mal momento de Nicole Neumann en Milán: “Todo parece color de rosas, pero no”

Nicole Neumann contó dos situaciones que opacaron la felicidad de su viaje a Italia con Manuel Urcera y sus hijas.

La pareja viajó a Europa para disfrutar de unas vacaciones junto a Allegra y Sienna, las hijas de la modelo y Fabián Cubero. La también conductora compartió con sus cientos de seguidores de Instagram postales de esta escapada familiar a Milán, Italia.

Pero además, contó dos situaciones que opacaron por unas horas la felicidad de su viaje. Por un lado, la aerolínea les perdió una valija y Nicole tuvo que perder una buena parte del día en hacer reclamos y llamadas varias.

También, mientras disfrutaba de un paseo con sus hijas, le robaron la billetera.

Hay que tener las carreras bien cerradas porque tienen identificadas a dos mujeres

“Todo parece color de rosas pero no… me robaron la billetera de la cartera y ni me di cuenta. Estábamos en una plaza y me di cuenta que no la tenía”, explicó Nicole.

“Dato por si vienen, no hay robos con armas ni nada pero hay que tener las carreras bien cerradas porque tienen identificadas a dos mujeres que te las sacan sin que te des cuenta. Agarran la plata y las tarjetas y después te la tiran por alguna parte”, comentó.

Si bien no se trata de algo grave ni mucho menos, lo cierto es que todo le generó horas de angustia a Nicole Neumann ya que tuvo que hacer varios llamados para cancelar las tarjetas y poner una denuncia para que el inconveniente no pase a mayores.