Milei se manifestó a favor de la venta de órganos: “Es un mercado más”

En una semana cargada de controversia por haber denunciado a periodistas y apoyado la libre portación de armas, el diputado nacional Javier Milei vertió otra polémica opinión esta mañana.

El legislador de La Libertad Avanza se manifestó a favor de la venta de órganos: “Es un mercado más”, afirmó el libertario, que ya se proclamó como candidato presidencial para 2023.

Consultado sobre su postura al respecto de esta práctica prohibida por ley en la Argentina, Milei sostuvo: “Es un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulando el Estado. Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”.

Convencido de que vender los órganos debería ser una decisión de cada uno, Milei sustentó su forma de pensar en su idea de liberalismo: “¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, se preguntó.

En ese sentido, dijo que el Estado dispone del cuerpo de las personas cuando les “roba” más de 50% de lo que generan.

“Hay un doble estándar: para que el Estado me esclavice, sí. Ahora, si yo quiero disponer de una parte de mi cuerpo por el motivo que fuera, ¿cuál es el problema?”, insistió en Radio Mitre.

Después, dijo que “probablemente haya algo” que lleve a alguien a decidir comercializar sus órganos y bajo el supuesto de que ese motivo podría ser, por ejemplo, la pobreza, Milei indicó: “Entonces lo vamos a poner en otros términos: si no le terminás comprando ese órgano, se termina muriendo de hambre y ni siquiera tiene vida”.

Seguro de que esto debería anclarse en una decisión de cada individuo, concluyó: “El que decidió venderte el órgano, ¿en qué afectó la vida, la propiedad, la libertad de los demás? ¿Quién sos vos para determinar qué tiene que hacer él con su vida? Es su vida, es su cuerpo, es su propiedad. ¿Tenemos que tener tanto amor por la intervención al punto tal de no dejarle vivir la vida a la gente como quiere?”.