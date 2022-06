Guillermo Favale habló por primera vez de sus adiciones: “Me la pegaba con toda”

Como cada viernes por la noche, Gastón Pauls recibió un nuevo invitado en su programa “Seres Libres”. En esta oportunidad, el conductor Guillermo Favale visitó el piso de Crónica HD, donde tuvieron una interesante charla sobre las adicciones personales.

Allí el conductor de C5N contó que su primer contacto con las sustancias fue alrededor de los 14 o 15 años con el alcohol y aseguró que se inició con el consumo con un amigo.

Se me hacen difíciles los vínculos

“Después fueron entrando cosas cada vez más pesadas y posteriormente combinándose unas con otras así durante muchos años ininterrumpidamente. Te diría que estuve en esa situación entre los 18 y los 36 años con una continuidad casi diaria”, comentó el hombre y mencionó acerca de los efectos que producen las adicciones.

“Deja secuelas. Esas secuelas que son invisibles y que te hacen difícil, por lo menos en mi caso, me hacen difíciles los vínculos”, explicó.

Favale también destacó que “Haber sido un tipo estructurado en ese aspecto me salvó la vida”. raíz de esto, explicó que llevaba una doble vida con 2 personalidades completamente diferentes.

De mañana trabajaba y de noche consumía alcohol y cocaína. Esta cuestión le trajo problemas laborales, de hecho sus cambios de horarios de los programas se debieron a que no llegaba en tiempo y forma.

A continuación, hablaron acerca de dar el paso de cambiar la adicción por la vida. “Tomé algunas decisiones muy malas, todas juntas. Y me llevaron a la ruina, en todo sentido, me llevaron a la ruina profesional, económica y afectiva en siete meses”, explicó el conductor de C5N.

Lo único que me quedó fueron mis padres y mis hermanas

“Lo único que me quedó fueron mis padres y mis hermanas en ese momento, el resto, nada. El resto desapareció en ese tiempo, después aparecieron más personas que me ayudaron y que me permitieron volver a ser. Personas que por supuesto llevo en mi corazón y que son parte de mi familia, aunque no lo sean de sangre. Aunque con una de ellas finalmente terminé teniendo dos hijos”.

“Empecé con largos procesos de abstinencia que me permitieron parar y salir de la situación anterior que ya era insostenible. Entonces lograba tener ciertos tiempos de estabilidad, pero cada vez que había una caída, que volvía a la pista, me la pegaba con todo”, aseguró el presentador de noticias.

Si yo estoy acá es porque siento que ahora puedo. Y si no lo conté antes es porque tenía miedo de fallar y de fallarme, de decir algo que después no pudiera sostener”, afirmó.

La entrevista concluyó con ambos conductores hablando de la definición de libertad. “La libertad es ser yo mismo, decir lo que digo sabiendo que lo pensé y que lo pensé bien. La libertad es poder actuar sin temor a equivocarme y con la seguridad de que si me equivoco, lo hice con la mejor intención y en el mejor de mis centros. Antes estuve preso de una sustancia o de muchas sustancias que no me permitieron ser yo”, concluyó Favale.