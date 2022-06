Jorge Lanata: “Es siniestro que un pobre pibe me venda un riñón porque quiere estudiar”

Jorge Lanata se refirió a los polémicos dichos del diputado libertario Javier Milei, según los cuales la donación de órganos humanos debería ser “un mercado más” de compraventa sin intervención del Estado y que cada uno debería poder “disponer sobre su cuerpo”.

“Imaginate un pobre pibe que quiere estudiar y me vende un riñón, es muy siniestro”, cuestionó el conductor.

Vino una persona a mi casa a decirme que comprara un riñón en Bolivia

Lanata también recordó su experiencia personal como receptor de un trasplante cruzado:

“Cuando me entero que me tengo que trasplantar, vino una persona a mi casa a decirme que comprara un riñón en Bolivia”, recordó

“Como en la India, la venta de órganos en Bolivia está legalizada. Nunca se me había ocurrido, pero dije que no de movida. Imaginate un pobre pibe que quiere estudiar y me vende un riñón, es muy siniestro”, analizó Lanata durante el pase su programa con el de Eduardo Feinmann, Alguien tiene que decirlo.

El jueves pasado Milei planteó que esta cuestión debería tratarse como “un mercado más y vos podrías pensarlo como un mercado. El problema es por qué todo tiene que estar regulado por el Estado.”

“Hay estudios de Estados Unidos que [dicen que] si dejaras esos mercados libres funcionarían muchísimo mejor y tendrías menos problemas”, explicó el economista.

Mi primera propiedad es mi cuerpo

“¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo? ¿Cuál es el problema? Si el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, mi primera propiedad es mi cuerpo. ¿Por qué no voy a poder disponer de mi cuerpo?”, añadió el diputado.