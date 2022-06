A un año de la muerte de Mauro Viale, su hija lanzó fuerte amenaza: “Voy a contar todo”

Hace poco más de un año que la muerte de Mauro Viale sacudió al mundo del periodismo, generando una gran conmoción.

El famoso conductor se contagió de coronavirus, y al cabo de unos días sufrió un paro cardíaco que terminó con su vida.

Hoy el nombre del comunicador vuelve a estar en el centro de la polémica, luego de que su hija Ivanna Viale lance un podcast en el que amenaza “contar la verdad sobre lo que realmente sucedió” con su papá.

A través de sus redes sociales, Ivanna publicitó el primer capítulo de su podcast llamado Mauro Viale, La pura verdad. En este episodio, al que tituló El impacto de su Partida, Viale hizo un breve repaso por el proceso infeccioso que atravesó su papá y cómo acabó con su vida en pocos días; reveló como repercutió su fallecimiento en los medios y aseguró que al final del podcast revelaría toda la verdad sobre lo que había pasado con su papá.

Mauro Viale murió a los 73 años el 11 de abril de 2021 y, según analizó su hija, esta perdida generó un gran impacto a nivel nacional. “Él dejó la vida de manera abrupta, impactante y traumática, llena de dudas y puro dolor no sólo para mí, que aún sigo sin entender y sin creerlo, sin aceptar su muerte, sino también para todos aquellos que lo veían y lo escuchaban todos los días a lo largo de su larga carrera”, comenzó el descargo Ivanna.

Por si no lo escucharon les dejo el episodio 1 del podcast sobre mi papá https://t.co/Eyu3vnIrFM — Ivanna Viale (@IvannaVialeOK) June 8, 2022

“Siento que todo puede venirse abajo con tanta facilidad, todo puede cambiar en un instante. La fragilidad de la vida me sorprendió sin darme tiempo, sin poder prever que mi papá iba a morir de esa manera inexplicable», continuó la hija de Mauro y hermana de Jonatan Viale.

Asimismo, Ivanna aseguró que el fallecimiento de Viale generó “conmoción nacional” y que “la gente todavía no sale de su asombro”.

Por último, Ivanna cerró el primer episodio de su podcast con un objetivo claro: “Acá les voy a contar, sin filtros y sin censuras absolutamente toda la verdad».

“Mauro Viale se fue de esta vida antes de tiempo, no era su momento. Siempre imaginé la vida con un papá longevo, como esos hombres que viven hasta los 90 y pico y aún están impecables. Bueno, eso no sucedió. Él ya no está conmigo ni con todos nosotros que lo amábamos con el alma”, añadió.

Les dejo el episodio 2 del podcast sobre mi papá Mauro Viale

https://t.co/AlkGA1AGbz — Ivanna Viale (@IvannaVialeOK) June 10, 2022

A lo largo de los capítulos que publicará, Ivanna Viale brindará información exclusiva sobre el recorrido de su papá en los medios, contará cuánto trabajó para llegar al lugar que ocupó dentro del periodismo y hablará de sus pasiones y estilo de vida. Sin embargo, la hija de Mauro dejó en claro que su principal objetivo es relatar la verdad detrás de su fallecimiento.