Adrián Suar opinó del conflicto entre Romina Gaetani y Facundo Arana

El gerente de programación de El Trece no había hablado sobre el enfrentamiento entre la actriz y el actor, que había tenido origen en una de sus producciones.

Cuando pasaron ya varios días de las declaraciones de Romina Gaetani sobre los malos tratos de su compañero de tira Facundo Arana, mientras grababan la novela “Noche y día”, entre 2014 y 2015, ahora Adrián Suar opinó al respecto.

En una nota con LAM, para Amértica TV, el “Chueco” comentó: “Me enteré que se juntaron y pudieron saldar los problemas que tenían. Me alegro por los dos porque los conozco hace pila de años. Esa novela era una producción mía, pero está todo bien. No me gusta cuando los actores se pelean”.