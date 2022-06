Dady Brieva casi hace llorar a Mirtha Legrand

Dady Brieva estaba presentando su espectáculo “Súper Dady, el Mago del Tiempo” en el Teatro Regina, cuando recibió una visita más que especial: Mirtha Legrand hizo una reaparición pública, y lo llenó de elogios frente al público.

En un video que se viralizó en redes sociales, se puede ver a la “Diva” de la televisión dedicándole unas cálidas palabras al finalizar el show:

“Esto que ha hecho Dady es realmente una obra de arte. Sos muy genial, Dady. Sos muy inteligente, astuto, encantador, observador”, lo halagó Mirtha.

“Todo lo que contás de tu familia… Yo que soy santafesina, muchas de las cosas que él cuenta las he vivido también. Me has hecho rememorar cosas maravillosas, casi me hiciste llorar”, agregó Legrand.

En reiteradas ocasiones, el cómico le agradeció los halagos y Mirtha Legrand lo volvió a felicitar: “Los invitamos a todos, hay que recomendar este espectáculo porque es muy extraordinario.”

“Una hora, una hora cincuenta sobre el escenario. Yo, que soy actriz, les digo que es dificilísimo lo que ha hecho. Un aplauso para Dady”, arengó la conductora.

Dady por su parte se acercó a saludarla, y a entregarle un ramo de rosas.

MIRÁ EL VIDEO👇🏻