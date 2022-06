Amalia Granata tras un mal momento de salud:“Dios llévame o salvame”

El fin de semana la legisladora, Amalia Granata, se presentó a trabajar en Radio Mitre en el programa que conduce Marcelo Polino y relató el difícil momento que le tocó vivir días antes al realizarse una cirugía menor.

Polino le señaló que la veía “rara” y en ese momento la ex vedette le contó lo que me había tocado vivir. “Estoy con estrés” inició el relato.

Explicó que en la semana se había sometido a una cirugía sencilla que se complicó cuando no pudo despertar correctamente de la anestesia. “Yo sentía todo lo que me hacían para reanimarme, pero no me podía despertar, ni respirar. De repente sentí todo el cuerpo helado, sentí que me moría, me ahogaba. Ahí dije, ‘Dios llevame o salvame’”.

Además relató que poco después volvió a sentir malestar y decidió someterse a estudios cardiológicos que arrojaron un buen resultado pero que el médico le advirtió estaba bajo un pico de estrés.

De esta manera adelantó que se tomará unos días de descanso para recomponerse y descansar tras días agitados.