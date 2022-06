Catarata de insultos entre Julia Mengolini, Ángel de Brito y Yanina Latorre

Todo inició cuando un notero de LAM, el programa que conduce Ángel de Brito se apersonó frente a los estudios de Futurock y quiso entrevistar a su fundadora, Julia Mengolini.

“Vos sos divino, pero no voy a hablar para esta gente”, le respondió Mengolini al notero y agregó luego: “Son unas hijas de puta, de la primera a la última”.

Y ratificó su postura con un mensaje hacia de Brito: “Ángel de Brito es un hijo de p…. Que lo último que hizo fue una operación donde publicó mi sueldo. Vos trabajás para gente que es una mierda, pero no es culpa tuya. Pero yo no voy a hablarte y no es con vos, es con ellos”.

Antes de terminar el intercambio de palabras con el notero expresó: “Me estás filmando ahora? No, no, no. No me filmes, eh. Nunca lo supe y no pongas esto al aire, eh. No tenés mi permiso. ¡No voy a darle una nota a LAM”, un pedido que no se cumplió.

Al regresar al estudio del programa de AMÉRICA, el staff entero del programa decidió responder al fuerte mensaje de la abogada, el conductor y Yanina Latorre fueron los más duros.

“Yo nunca vi a una inútil, hija de p… semejante, maltratadora serial, que arrancó una columna contra Pampita y Moritán porque ideológicamente son lo opuesto, y parece que si no pensás como ella, te trata de idiota, de gil, de basura”, expresó Latorre quien culminó su mensaje con un mensaje político, “Para las kirchneristas de ella, que viven del Gobierno, todo lo que se le viene en contra es una operación. Cree que la criticamos por un sobre. No, soy tan viva que te critico gratis porque sos una inútil, Mengolini”.

En tanto el conductor respondió: “No sé de qué operación(habla)” y habló sobre el pedido que la nota no saliera al aire “en eso, Mengolini, que no es periodista, es abogada… Es bastante ignorante también porque esto es un trabajo periodístico, le guste o no le guste, se le fue a buscar para que ella cuente lo que dijo en un medio de comunicación, pedorro o no, es un medio”.

Finalmente concluyó que todo se debía a consecuencias de su embarazo. “Por ahí son las secuelas de fumar porro embarazada… Como abogada también es nula, no solo como periodista, psudo periodista que vive de la pauta de Gobierno de toda su vida, esa es su indignación”.