Reino Unido entregará a Julian Assange, le esperan 175 años de prisión

La ministra del interior británica, Priti Patel, ha firmado la orden para extraditar al fundador de WikiLeaks, Julian Assange, a Estados Unidos, donde se enfrenta a cargos de espionaje y hasta 175 años de prisión, confirmó este viernes el ministerio.

La aprobación por el Gobierno británico de la extradición de Assange, se produce después de que un tribunal británico dictaminara el pasado mes de abril que el periodista podía ser enviado al país norteamericano.

BREAKING: UK Home Secretary approves extradition of WikiLeaks publisher Julian Assange to the US where he would face a 175 year sentence – A dark day for Press freedom and for British democracy

The decision will be appealedhttps://t.co/m1bX8STSr8 pic.twitter.com/5nWlxnWqO7