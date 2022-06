Dani La Chepi habló de sus problemas de salud: “Me tienen que operar”

Daniela Viaggiamari -conocida popularmente como ‘La Chepi’- enfrenta un complicado momento personal y deberá ser operada, a apenas unos meses de que la operaran por cólicos renales.

La exparticipante de MasterChef Celebrity (Telefe) contó que será sometida a una nueva intervención quirúrgica a raíz de una serie de estudios que se hizo y que arrojaron “resultados sospechosos”.

A la exconductora de El juego de la oca (eltrece) le operarán de una mama. En diálogo con Paparazzi contó que durante una mamografía de control le detectaron unas microcalcificaciones. A raíz de esto, su ginecóloga ordenó más estudios y fue ahí donde le detectaron una anomalía sospechosa.

“No me pudieron punzar porque tengo la lola muy chica y porque estas microcalcificaciones están muy cerca del pezón. Si entra la aguja para sacarme la muestra, me podían hacer un desastre. Me mandaron a un mastólogo y este especialista me manda, directamente, a quirófano”, explicó la actriz.

Esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo como siempre

Asimismo, La Chepi dio detalles acerca de cómo será el procedimiento. “El martes me van a abrir el pezón, me sacarán una muestra, todo no porque sino me deja sin lola, y lo mandan a analizar. Así que, después, a esperar… Y esto justo pasa en las últimas semanas de ensayo como siempre”, indicó.

La actriz se encuentra en plena etapa de preparativos para estrenar en julio Solo vos, su espectáculo musical en el Teatro Cervantes de Quilmes.

A su vez, se repone del duro golpe que le significó la pérdida de su padre, que murió en marzo. Pero, con el humor que la caracteriza, se refirió a la nueva manera que encontró para enfrentar los vaivenes de la vida y cómo cambiaron sus prioridades.

“Es una serie de Netflix mi vida, pero bueno, lo que cuesta más vale doble. Con todo lo que me pasó este año, incluida la muerte de mi papá, entendí que no hay más tiempo para postergar cosas”, sostuvo.

Ahora, se prepara para pasar por el quirófano de la Clínica de Olivos y a partir de ahí deberá esperar un mes para conocer los resultados y saber como proseguir.